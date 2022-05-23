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Хабиров поручил отменить все большие сабантуи на территории возле шихана Торатау

23 мая 05:47
Фото: rgo.ru
Отменить большие сабантуи, во время которых вытаптывается все на самой горе и вокруг, попросили местные жители, сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании.

Сегодня, 23 мая, на оперативном совещании в ЦУРе Радий Хабиров заявил, что большие сабантуи на территории возле шихана Торатау больше проводиться не будут. Связывается это с тем, что в ходе мероприятия «все вытаптывается».

— Мы сабантуй большой на территории Торатау больше проводить не будем, 60 тысяч людей приходят, все вытаптывается и на горе и вокруг. Давайте побережем — это жемчужина на самом деле. Лучше мы создадим условия, кто хочет — приезжают. Для проведения больших массовых событий Торатау, как точку, вычеркиваем из этого списка. Не для этого мы место формируем, не для этого развиваем. Радий Хабиров.

Кроме того, глава региона подчеркнул, местные жители об этом просили и по причине того, что на данной территории большое обитание сапсанов, которые из-за проведения мероприятия получают большой стресс.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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