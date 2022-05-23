Хабиров поручил отменить все большие сабантуи на территории возле шихана Торатау

— Мы сабантуй большой на территории Торатау больше проводить не будем, 60 тысяч людей приходят, все вытаптывается и на горе и вокруг. Давайте побережем — это жемчужина на самом деле. Лучше мы создадим условия, кто хочет — приезжают. Для проведения больших массовых событий Торатау, как точку, вычеркиваем из этого списка. Не для этого мы место формируем, не для этого развиваем. Радий Хабиров.