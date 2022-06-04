В Уфе нанесут дорожную разметку за 150 миллионов рублей

Ранее мэр Уфы Ратмир Малвиев объяснил почему в городе нет новой дорожной разметки. Так, помешали своевременно выполнить данные работы дожди. По мнению градоначальника, «лучше сделать нормально, но позже, зато она не растает». Однако мэр пообещал завершить наносить дорожную разметку на дороги столицы в 2022 году.