Замминистра здравоохранения Башкирии после прошедших у нее обысков наградили медалью

Однако то как Ирина Кононова обеспечивала лекарственными препаратами Башкирию не только восхитило профсоюз, но и не так давно заинтересовало силовиков. В конце апреля у замминистра прошли обыски, В правоохранительных органах пока так и не дали ясного ответа о том, с чем связаны были обыски и прочие мероприятия силовиков, однако осведомленные источники связывают с уголовным делом о закупке жизненно важного препарата «Трипторелин», которого было закуплено в десять раз больше, чем было нужно, в результате чего у дорогостоящего лекарства истек срок годности.