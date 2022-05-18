Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова за год заработала 2 млн рублей

Напомним и о том, что по информации сайта Пруфы.ру от 28 апреля в гостинице "Айгуль" в Уфе (где, по данным издания, проживает чиновница) прошли обыски. Данную информацию не стали комментировать ни в следкоме, ни в региональном минздраве. При том, что собственный источник Mkset в правительстве Башкирии уточнил, что следственные действия действительно ведутся, однако саму Кононову никто не задерживал. Звучали и предположения о причине обысков – в минздраве закупили слишком много льготного препарата «Трипторелин», однако приобретенное количество препарата десятикратно превысило потребность в нем и у 1670 упаковок дорогостоящего препарата истек срок годности.