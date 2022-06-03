Вся Уфа за исключением одного района на неделю лишится и горячей и холодной воды

«Уфаводоканал» объяснил и причины грядущих отключений — это сезонный ремонт. Уточняется и то, что временные неудобства затронут не только жилые дома, но и административные здания, включая детские сады. На сайте Уфаводоканала доступен полный список как жилых домов, которым предстоят отключения, так и административных зданий.