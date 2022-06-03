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Вся Уфа за исключением одного района на неделю лишится и горячей и холодной воды

3 июня 11:15
Фото: 1MI
Отключения как горячей так и холодной воды коснутся всех районов кроме Демского, сообщили на сайте «Уфаводоканала» 2 июня.

Уже в понедельник, 6 июня шесть районов Уфы в той или иной мере лишатся воды, где-то будет отключено горячее водоснабжение, а где-то даже холодное. Коснутся неудобства жителей всех районов Уфы кроме Демского. Продлится отключение воды до дня города Уфы, 12 июня.

«Уфаводоканал» объяснил и причины грядущих отключений — это сезонный ремонт. Уточняется и то, что временные неудобства затронут не только жилые дома, но и административные здания, включая детские сады. На сайте Уфаводоканала доступен полный список как жилых домов, которым предстоят отключения, так и административных зданий.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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