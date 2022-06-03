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Пожар на железной дороге в Башкирии: Видео

3 июня 04:54
Фото: Пресс-служба МЧС РБ
Ночью 2 июня огонь вспыхнул на тяговой подстанции Куйбышевской железной дороги в селе Иглино, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

Минувшей ночью в селе Иглино Иглинского района республики произошло возгорание тяговой подстанции Куйбышевской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Как сообщают в ведомстве, открытое горение прибывшим на место происшествия сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать примерно за 20 минут. Полностью возгорание было ликвидировано около часа ночи. Отмечается также, что в целях безопасности, чтобы минимизировать возможные последствия в селе была отключена электроэнергия.

Погибших и пострадавших в ходе инцидента нет.

Напомним, несколькими днями ранее на нефтебазе в Башкирии произошло возгорание резервуара. В результате инцидента пострадали четыре человека.

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