На нефтебазе в Башкирии вспыхнул резервуар, пострадали четверо

Сообщение о пожаре на объекте, расположенном в Белорецком районе, поступило в 14:32. Пожару присвоили повышенный ранг опасности. На место происшествия направили силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горения не наблюдалось. По предварительным данным, при проведении работ по очистке резервуара произошел хлопок газовоздушной смеси в пустом резервуаре (объем 1000 м³), что привело к деформации резервуара», — сообщили в МЧС.
По данным ведомства, пострадали четверо мужчин, они госпитализированы.