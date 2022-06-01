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На нефтебазе в Башкирии вспыхнул резервуар, пострадали четверо

1 июня 11:21
Фото: МЧС по РБ
Инцидент произошел во время очистки емкости, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре на объекте, расположенном в Белорецком районе, поступило в 14:32. Пожару присвоили повышенный ранг опасности. На место происшествия направили силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горения не наблюдалось. По предварительным данным, при проведении работ по очистке резервуара произошел хлопок газовоздушной смеси в пустом резервуаре (объем 1000 м³), что привело к деформации резервуара», — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, пострадали четверо мужчин, они госпитализированы.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия#Видео
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