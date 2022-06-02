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В Уфе не будут создавать единую управляющую компанию, а «санируют» имеющиеся

2 июня 07:56
Фото: 1MI
О том что в Уфе отказались от идеи создания единой управляющей компании Мавлиев заявил на пресс-конференции 2 июня.

На сегодняшней пресс-конференции мэра Уфы прозвучало заявление о том, что в столице Башкирии не будут создавать единую управляющую компанию. Хотя 16 февраля, уже посл назначения Мавлиева на пост мэра Горсовет Уфы одобрил создание единой управляющей компании «Моя Уфа».

Да и сам Мавлиев об идее единой УК не забыл, а отказ от ее создания там же на пресс-конференции объяснил тем, что существующие «управляшки» нельзя бросать. Вместо этого уже работающие УК мэр пообещал «санировать» и сохранять нынешнюю систему их работы.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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