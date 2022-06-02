В Уфе не будут создавать единую управляющую компанию, а «санируют» имеющиеся

Да и сам Мавлиев об идее единой УК не забыл, а отказ от ее создания там же на пресс-конференции объяснил тем, что существующие «управляшки» нельзя бросать. Вместо этого уже работающие УК мэр пообещал «санировать» и сохранять нынешнюю систему их работы.