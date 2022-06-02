В Башкирии увеличили прожиточный минимум

Кроме того, в постановлении сообщается, что величина прожиточного минимума для трудоспособного населения выросла до 13 200 рублей, для пенсионеров — до 11 474 рубля, а для детей — до 11 747 рублей. Ранее для данных категорий граждан он составлял 12 000 рублей, 10 431 рубль и 10 679 рублей соответственно.