Мужчина устроивший стрельбу во дворе в День защиты детей в Уфе задержан и сожалеет

По версии молодого человека стрелял он не для того, чтобы кого-то напугать, а для того, чтобы ознаменовать день рождения его приятеля, который собственно и праздновался по данному адресу. К слову пистолет, который приспособлен лишь под стрельбу холостыми патронами, у уфимца правоохранители изъяли и отправили на экспертизу.