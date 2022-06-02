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Мужчина устроивший стрельбу во дворе в День защиты детей в Уфе задержан и сожалеет

2 июня 11:46
Фото: скриншот записи с камер Уфанет
О том, что 21-летнего мужчину который вчера изрядно напугал жителей задержали, а его пистолет направили на экспертизу сообщила пресс-служба МВД по Башкирии 2 июня.

Правоохранители оперативно установили личность стрелка, который утром 1 июня устроил пальбу в густонаселенном дворе в Кузнецовском затоне Уфы по улице Геологов. Им оказался 21-летний уфимец, который не стал отпираться и признался что стрелял он, однако он сразу же сделал ремарку о том, что о своем недальновидном поступке он сожалеет.

По версии молодого человека стрелял он не для того, чтобы кого-то напугать, а для того, чтобы ознаменовать день рождения его приятеля, который собственно и праздновался по данному адресу. К слову пистолет, который приспособлен лишь под стрельбу холостыми патронами, у уфимца правоохранители изъяли и отправили на экспертизу.

Парню тем временем вменяют мелкое хулиганство и использование звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости, за эти поступки ему может грозить штраф от полутора до трех тысяч рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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