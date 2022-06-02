Мавлиев после назначения коллег в мэрии назвал глупостью «переезд» Нефтекамска в Уфу

Если Ратмир Мавлиев продолжит формировать свою команду из бывших нефтекамских подчиненных, используя ранее подконтрольные организации как кадровый резерв, то следующим место в мэрии может получить Адиль Набиуллин. Он руководил ООО «Дело-медиахолдинг» с мая 2016 по июнь 2019 год. А после возглавлял информационно-аналитический отдел администрации Нефтекамска. Последнее место работы молодого управленца — Дворец творчества детей и молодежи, он руководит этим учреждением. Весной Адиль Набиуллин выдвигал свою кандидатуру на мэрских выборах. Как правило, для участников таких конкурсов в последующем появляются хорошие перспективы для карьерного роста.