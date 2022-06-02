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Мавлиев после назначения коллег в мэрии назвал глупостью «переезд» Нефтекамска в Уфу

2 июня 07:07
Фото: соцсети
У мэра Уфы поинтересовались, не превратится ли уфимская администрация в нефтекамскую, намекая на назначение на должность чиновников, ранее работавших с Мавлиевым в Нефтекамске.

Мэр Уфы Мавлиев, переехавший в Уфу из Нефтекамска, назвал «глупостью» «переезд» Нефтекамска в Уфу, отвечая на вопрос блогера Куцуевой о появлении нефтекамских чиновников в уфимской мэрии.

Ранее вице-мэром Уфы был назначен Дамир Галиуллин, который в Нефтекамске был заместителем Мавлиева по вопросам развития предпринимательства и ТОСЭР. Еще одним вице-мэром был назначен шоумен из Нефтекамска Денис Ганиев, близко связанный с кланом Мавлиевых.

- Последний заместитель [Галиуллин] — это для него в некотором смысле понижении, но укрепление для мэрии, - пояснил Мавлиев.

Если Ратмир Мавлиев продолжит формировать свою команду из бывших нефтекамских подчиненных, используя ранее подконтрольные организации как кадровый резерв, то следующим место в мэрии может получить Адиль Набиуллин. Он руководил ООО «Дело-медиахолдинг» с мая 2016 по июнь 2019 год. А после возглавлял информационно-аналитический отдел администрации Нефтекамска. Последнее место работы молодого управленца — Дворец творчества детей и молодежи, он руководит этим учреждением. Весной Адиль Набиуллин выдвигал свою кандидатуру на мэрских выборах. Как правило, для участников таких конкурсов в последующем появляются хорошие перспективы для карьерного роста.

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