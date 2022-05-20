Уфа по-нефтекамски: чем известен новый вице-мэр и как он связан с кланом Мавлиевых

Денису Ганиеву 39 лет. Первая его профессия — «сварочное производство». Эту специальность он получил в Нефтекамском машиностроительном техникуме, а уже затем получил диплом юриста в БашГУ. Работал в детском оздоровительном лагере воспитателем, затем «вырос» до руководителя этого учреждения. В 2011 году сотрудничал с отцом Ратмира Мавлиева, основавшим ООО «Медиахолдингдело» («МХД») в Татарстане. Компания занималась деятельностью в сфере теле- и радиовещания, Ганиев проработал в ней чуть более двух лет в статусе директора. Кроме того, он также числился директором в другом обществе, зарегистрированном в Нефтекамске с немного отличающимся названием — «Дело-медиахолдинг». Эта фирма, открытая в 2012 году, первоначально принадлежала брату нынешнего мэра Уфы Ильдару Мавлиеву. Она занималась издательской деятельностью и учредила два телеканала, «7 канал Нефтекамска» и «Твой Нефтекамск» (ныне ликвидированы). В том же 2012 году уставный капитал перешел к будущему мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву. А в декабре 2015 года последний передал предприятие Эльвире Халиковой, первой супруге отца Ратмира Мавлиева Рафила.