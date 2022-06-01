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В Уфе самолет Utair рейса Новый Уренгой-Уфа отстранили от полетов

1 июня 10:30
Фото: 1MI
На самолете проводится расследования для выявления неполадок, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент»

На авиасудне, днем ранее выполнявшим рейс «Новый Уренгой — Уфа» проводится поиск неполадок. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Сообщается, что уборка реверса у воздушного судна 31 мая затянулась. На данный момент самолет отстранен от полетов до момента пока неисправность не будет устранена.

Примечательно, что данное авиасудно эксплуатируется авиакомпанией «Ютейр».

Напомним, ранее стало известно, что самолет в Уфе не смог взлететь. Сообщается, что причиной тому послужила неисправность в левом двигателе.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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