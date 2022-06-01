В Уфе самолет Utair рейса Новый Уренгой-Уфа отстранили от полетов

На авиасудне, днем ранее выполнявшим рейс «Новый Уренгой — Уфа» проводится поиск неполадок. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
Сообщается, что уборка реверса у воздушного судна 31 мая затянулась. На данный момент самолет отстранен от полетов до момента пока неисправность не будет устранена.
Примечательно, что данное авиасудно эксплуатируется авиакомпанией «Ютейр».
Напомним, ранее стало известно, что самолет в Уфе не смог взлететь. Сообщается, что причиной тому послужила неисправность в левом двигателе.