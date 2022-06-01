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Хабиров отменил действие особого противопожарного режима в Башкирии

1 июня 04:48
Фото: 1MI
Распоряжение с подписью главы РБ было опубликовано на сайте правовой информации.

Стало известно, что с 1 июня в Башкирии отменяется действие особого противопожарного режима. Об этом сообщается в распоряжении главы республики.

Так, пресс-служба регионального МЧС информировала, что за прошедшие сутки на территории Башкирии не были зарегистрированы лесные пожары. Тем не менее, за время пожароопасного сезона, который начался 15 апреля 2022 года, возникло 40 очагов лесных пожаров на площади 291,54 га. Отмечается, что за аналогичный период прошлого 2021 года возникло 98 очагов на площади 1350,93 га.

Ранее мы сообщали об уникальности погоды в мае 2022 года. В частности, по предварительным данным, температура воздуха в республике в мае этого года составляла на 2-3 градуса ниже нормы.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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