В Уфе два дня подряд фиксируют превышение ПДК этилбензола и изопропилбензола

Mkset сообщал о том, что этой весной специалисты Башгидрометцентра уже фиксировали превышения по этим же загрязняющим веществам на станциях в центре и в Черниковке в конце апреля, примечательно, что на этот раз превышения были выявлены только на станции в центре Уфы по улице Гафури.