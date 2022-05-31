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В Сибае прошла церемония прощания с погибшим на Украине контрактником Егором Ефимовым

31 мая 04:23
Фото: соцсети
О том, как прошло прощание с 21-летним контрактником рассказала в соцсетях и. о. мэра города Гузель Ишемгулова

Минувшим воскресеньем в городе Сибай состоялась церемония прощания с 21-летним Егором Ефимов, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказала в соцсетях исполняющая обязанности мэра города Гузель Ишемгулова.

Как сообщила Ишемгулова, траурная церемония прошла в местном Центре детского творчества, куда с погибшим пришли проститься его друзья, родственники, представители местной администрации и жители города.

Исполняющая обязанности мэра, в свою очередь, выразила свои соболезнования родным и близким Ефимова, отметив, что его гибель стала тяжелой утратой для всех.

Также в соцсетях высказалась сестра погибшего, поблагодарив всех, кто пришел проводить безвременно ушедшего Егора Ефимова в последний путь.

— Запомните его таким, каким его знали, — добрым, отзывчивым и надежным! , — написала девушка.

Напомним, ранее стало известно о гибели в ходе спецоперации Руслана Галимханову. Прощание с ним состоялось в городе Дюртюли несколькими днями ранее.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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