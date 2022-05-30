Еще один контрактник из Башкирии погиб во время спецоперации на Украине

На своей странице в «Вконтакте» он написал, что Руслан был «хорошим, надежным парнем».
«И только такой человек, как Руслан, не мог отказаться участвовать в спецоперации, вместе с товарищами он вступил на защиту нашей страны», — говорится в сообщении.
По мнению главы района, справиться с горем родным погибшего контрактника поможет осознание, что он отдал свою жизнь за правое дело.
Как следует из открытых данных, число военнослужащих из Башкирии, погибших с начала спецоперации на Украине, приближается к 90.