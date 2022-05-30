Еще один контрактник из Башкирии погиб во время спецоперации на Украине

Еще один контрактник из Башкирии погиб во время спецоперации на Украине
Еще один контрактник из Башкирии погиб во время спецоперации на Украине
30 мая, 17:10ПолитикаФото: vk.com/Риф Юсупов
В понедельник, 30 мая, в Дюртюлях простились с Русланом Гилимхановым, сообщил глава райадминистрации Риф Юсупов.

На своей странице в «Вконтакте» он написал, что Руслан был «хорошим, надежным парнем».

«И только такой человек, как Руслан, не мог отказаться участвовать в спецоперации, вместе с товарищами он вступил на защиту нашей страны», — говорится в сообщении.

По мнению главы района, справиться с горем родным погибшего контрактника поможет осознание, что он отдал свою жизнь за правое дело.

Как следует из открытых данных, число военнослужащих из Башкирии, погибших с начала спецоперации на Украине, приближается к 90.

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