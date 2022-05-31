В Башкирии заработал чат-бот в Telegram по вопросам детских выплат с 8 до 17 лет

Чат-бот ответит родителям и опекунам на самые актуальные вопросы о выплатах, учитывая то, кому они полагаются, как правильно подать заявление и что делать в случае если в назначения пособия с 8 до 17 отказано. Прямая ссылка на бот-помощник в Telegram – здесь.