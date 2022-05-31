Роспотребнадзор оценили риск вспышки холеры в Башкирии

Галина Пермина в первую очередь озвучила предупреждение для тех, кто планирует отдых в странах Африки и напомнила, что вакцинации от данного заболевания нет, а предотвратить заболевание может помочь только строгое соблюдение правил гигиены. Впрочем, риск завоза данной инфекции хоть и существует, он весьма и весьма невысок — последний раз завозной случай холеры в Башкирии был зарегистрирован в 2008 году.