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Роспотребнадзор оценили риск вспышки холеры в Башкирии

31 мая 11:38
Фото: 1MI
Как обстоит ситуация с опасным заболеванием в регионе и какие принимаются превентивные меры рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Галина Пермина на брифинге 31 мая.

На традиционном брифинге минздрава Башкирии по коронавирусу обсуждались и другие заболевания, не менее опасные чем коронавирусная инфекция. Опасения граждан по поводу холеры представительнице Роспротребнадзора озвучила специалист ЦУР и получила развернутый комментарий по данному заболеванию и вероятности его появления в Башкирии.

Галина Пермина в первую очередь озвучила предупреждение для тех, кто планирует отдых в странах Африки и напомнила, что вакцинации от данного заболевания нет, а предотвратить заболевание может помочь только строгое соблюдение правил гигиены. Впрочем, риск завоза данной инфекции хоть и существует, он весьма и весьма невысок — последний раз завозной случай холеры в Башкирии был зарегистрирован в 2008 году.

Роспотребнадзор настороже и дает заинтересованным организациям предписания. В теплые летние месяцы, это июль–август, в эти месяцы у нас организован мониторинг поверхностных вод водоемов. Проводится отбор проб на холерный вибрион.Галина Пермина

Назвала Галина Пермина и источник заболевания — это больной человек. От него заболевание передается либо контактно-бытовым путем, либо через воду. Разумеется высоки риски для населения если холерный вибрион попал в воду, однако и на такой случай у Роспотребнадзора и Минздрава подготовлен комплексный план, а также оба ведомства ежегодно проводят учения на которых специалисты отрабатывают порядок действий в случае опасности.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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