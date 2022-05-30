Средняя пенсия в Башкирии за год выросла на 1161 рубль

Статистики зафиксировали очередной рост. На этот раз вырос средний размер пенсии в Башкирии. По данным Башстата средняя пенсия по данным на 1 апреля 2022 года составляла 16 477 рублей, тогда как в апреле 2021 года она в среднем составляла 15 316 рублей. Так за год средняя пенсия выросла в среднем на 1 161 рубль.