Роскомснаббанк взыскивает 1,2 млрд рублей с уфимских застройщиков

Роскомснаббанк потерял лицензию в марте 2019 года, а прошлым летом стал банкротом. Причиной стало то, что финучреждение кредитовало ненадежных заемщиков. При этом банк расторгал договоры с клиентами, которые исполняли свои обязательства. Было также установлено, что из финорганизации выводили активы. А контролирующие ее лица, в числе которых был депутат Госсобрания Башкирии Флюр Галлямов, не пытались предотвратить банкротство.