mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полиция начала проверку живодера, жестоко убившего собаку в Башкирии

30 мая 09:36
Фото: скриншот видео из соцсетей
Хозяин несчастной собаки был установлен и опрошен, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 30 мая.

Факт обращения граждан по факту изуверских издевательств над подвешенной за лапы собакой, а также по факту ее последующей казни подтвердили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по обращениям граждан на место выезжала оперативно-следственная группа. На месте правоохранителями был установлен и опрошен хозяин собаки. Никаких подробностей опроса хозяина животного в ведомстве не дали, уточнив лишь, что в данный момент проводится проверка, уже по результатам которой и будет принято процессуальное решение.

Напомним, на видео мучения собаки ее предположительным хозяином из окна своего дома снял мужчина с инвалидностью, который бы не смог вмешаться в жестокое издевательство и убийство животного.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48