Население Башкирии за 11 лет выросло чуть больше чем на 20 тысяч человек

Население России с прошлой переписи возросло на 1,4% - это более двух миллионов человек, в то время как население Башкирии за период с 2010 года увеличилось на 0,5% - это на 20455 человек. Примечательно, что Башкирия, пусть и с незначительным приростом населения, оказалась среди 28 регионов, которые продемонстрировали рост населения, а не его убыль. Что касается Приволжского федерального округа, куда входит Башкирия, его население с прошлой переписи сократилось на 3,2%.
Если в 2010 году в Башкирии на 60,4% городских жителей приходились 39,6% селян, то спустя 11 лет горожан стало больше - 61,8% против 38,2% сельских жителей. Пока что данные всероссийской переписи населения считаются предварительными, окончательные же итоги будут обнародованы до конца 2022 года.