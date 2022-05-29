В Стерлитамаке открылся виртуальный концертный зал

Впрочем, виртуальные залы являются таковыми только номинально — на деле это обычные залы, куда транслируется картинка и звук. Ещё одно преимущество таких площадок заключается в том, что человек, который находится в виртуальном зале, зачастую видит более качественную картинку, чем зрители на реальном концерте. Съёмка происходит с пяти камер и с использованием разных ракурсов — видны лица музыкантов, работа дирижёра, поэтому появляется возможность взглянуть на концерт с точки зрения визуальной концепции.