mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Стерлитамаке открылся виртуальный концертный зал

29 мая 07:39
Фото: 1MI
Возможность приобрести звуковое и акустическое оборудование на общую сумму в 350 тыс. руб. ЦБС Стерлитамака получила, выиграв в 2020 году объявленный Министерством культуры РФ конкурс

28 мая в Стерлитамаке на базе библиотеки-филиала № 3 Центральной библиотечной системы открылся виртуальный концертный зал.

На выделенные средства для читального зала библиотеки — филиала № 3 ЦБС Стерлитамака было приобретено и смонтировано современное оборудование для показа концертов: широкоформатный экран, высококачественные акустические системы, компьютер и другие комплектующие. Также был проведён косметический ремонт самого читального зала с заменой освещения на энергосберегающее.

Всероссийский виртуальный концертный зал — масштабный проект Министерства культуры России, благодаря которому жители многих уголков страны получают возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства. ВКЗ позволяет слушать концерты известных российских коллективов и солистов во всех регионах Российской Федерации как в режиме прямых трансляций, так и в записи. Цель проекта — расширить доступность академического музыкального искусства и объединить всю территорию страны в единое культурное пространство, используя передовые информационные технологии.

Впрочем, виртуальные залы являются таковыми только номинально — на деле это обычные залы, куда транслируется картинка и звук. Ещё одно преимущество таких площадок заключается в том, что человек, который находится в виртуальном зале, зачастую видит более качественную картинку, чем зрители на реальном концерте. Съёмка происходит с пяти камер и с использованием разных ракурсов — видны лица музыкантов, работа дирижёра, поэтому появляется возможность взглянуть на концерт с точки зрения визуальной концепции.

Залы могут быть открыты практически в любом месте, где установлено необходимое для приема сигнала оборудование: в филармониях, домах культуры, клубах, библиотеках, кинотеатрах и музеях.

— Благодаря национальному проекту «Культура» в Стерлитамаке будет создано ещё одно культурное пространство. Это огромный вклад в культурное развитие нашего города в разных видах искусства. Мы будем подключаться к культурным площадкам разных городов, — сказала заведующая отделом искусства модельной библиотеки-филиала № 3 заслуженная артистка РБ Ольга Франц.

#Новости#Культура#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48