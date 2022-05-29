«Полный салон грибов»: странный уфимец залез на поручни в автобусе и не спускался

По какой именно причине мужчина выбрал такое необычное место, но далеко уехать ему не удалось. Снимать с поручней мужчину пришел водитель и двое других пассажиров. При этом поведение пассажира показалось очевидцам странным — мужчина кричал, чтобы его не трогали, а также удивился тому, что видит «полный салон грибов». Отметим, что нарушитель порядка сдался не сразу — он крепко вцепился в поручни и отказывался покидать салон автобуса.