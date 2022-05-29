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«Полный салон грибов»: странный уфимец залез на поручни в автобусе и не спускался

29 мая 08:54
Фото: соцсети
Инцидент произошел в Уфе в салоне автобусного маршрута № 69. Мужчина сел на верхние поручни и отказывался спускаться вниз.

В Уфе местный житель забрался на верхние поручни автобуса № 69 и отказывался спускаться вниз. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

По какой именно причине мужчина выбрал такое необычное место, но далеко уехать ему не удалось. Снимать с поручней мужчину пришел водитель и двое других пассажиров. При этом поведение пассажира показалось очевидцам странным — мужчина кричал, чтобы его не трогали, а также удивился тому, что видит «полный салон грибов». Отметим, что нарушитель порядка сдался не сразу — он крепко вцепился в поручни и отказывался покидать салон автобуса.

В пользователи социальных сетей уже прозвали пассажира «человеком-пауком или человеком-лемуром».

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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