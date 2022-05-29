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Не по зубам: чего ждать от российской стоматологии в эпоху новых санкций

29 мая 10:10
Фото: 1MI
Услуги стоматологов становятся все более недоступными, поскольку стоматология почти полностью импортозависима.

Итак, цены на услуги стоматолога бьют все рекорды. И это при том, что достаточно большая часть стоматологических услуг не входит в ОМС.

Главная проблема — огромная зависимость от импорта от инструментов и оборудования до расходных материалов и лекарств. Да, на медицинские изделия и препараты санкции не накладывались, но по закупочным ценам серьезно бьют проблемы с логистикой.

Что касается стоматологических поликлиник, дефицита расходных материалов и инструментов в настоящий момент нет, но цены на световые пломбы (не входят в программу ОМС) в госполиклиниках практически сравнялись с ценами в частных, а порой и превосходят их.

Но при этом прайсы тревожно растут. Например, отбеливание зубов приближается в некоторых клиниках к 30 тыс. руб. А лечение кариеса у детей резво приближается к ценнику от 5000 + пломба 2600 + анестезия 600 рублей. Что касается протезирования, цена за один винир колеблется от 14 тыс. до 46 тыс. рублей. При этом завтра или послезавтра цены могут быть в 3-4 раза дороже.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Новости#Андрей Королев#Общество
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