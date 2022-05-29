Хабиров рассказал, кто командует в его семье

Глава Башкирии заявил, что не является самым главным в семье — «там командует супруга». Так, в эфире телеканала БСТ Радий Хабиров пояснил, что сам он больше занят на работе, а домашние обязанности и принятие множества важных для семьи решений лежат на плечах жены — Каринэ.
Кроме того, глава региона отметил, что в Башкирии много «деловых, интересных, ярких, умных женщин», а само отношение к матери, супруге и дочерям в восточных традиций — «пронизано любовью».
Ранее Хабиров уже рассказывал секрет отношений с супругой Каринэ. В частности, по словам главы региона традиции «очень сильно работают на укрепление отношений». Так, по его словам, супруги стараются все делать вместе, а все сообщение, адресованные к жене глава региона начинает со слов «милая», также в годовщину знакомства дарит букет цветов.