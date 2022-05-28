Вместо недостроя на Комсомольской в Уфе возведут высотки

Незавершенный объект рядом с домом №156/1 на Комсомольской заброшен с 2009 года — компания, которой он принадлежал, обанкротилась. В мэрии сообщили, что площадка перейдет к другому инвестору — компания «СтройТЭК» будет строить здесь «современный, красивый и функциональный объект, который удовлетворит потребности горожан». Граффити, которые появились в недострое за все эти годы, постараются сохранить и использовать как элементы дизайна нового комплекса.
В субботу, 28 марта, новый застройщик начал сносить каркас здания. Согласно паспорту объекта, здесь проведут «реконструкцию торгового центра с размещением многофункционального жилого комплекса с паркингом и встроенно-пристроенной поликлиникой», а также офисными и торговыми помещениями. Неподалеку от этого места возведут Центр борьбы.