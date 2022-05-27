В Москве проходит суперфинал конкурса «Лидеры России»

Сообщается, что на мероприятии выступили мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. 27 и 28 мая участникам нужно будет побороться в очных оценочных конкурсах, по результатам которых будут выбраны 100 победителей.