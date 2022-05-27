В Башкирии средняя зарплата женщин оказалась на 13 тысяч рублей меньше чем у мужчин

Самые высокие зарплаты вполне закономерно оказались в группе «руководители» и составили более 80 тысяч рублей в среднем, средняя заработная плата в группе «неквалифицированные рабочие» составила 23 647 рублей. Также в исследовании аналитики Башстата отследили тенденцию зависимости уровня заработка от уровня образования, так зарплата работников с «вышкой» оказалась в 1,4 раза выше чем у коллег которые имеют только среднее профессиональное образование.