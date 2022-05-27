Минздрав Башкирии высказался о пациенте с открытым туберкулезом в детской больнице

Так, в ведомстве заявили, что на стационарном лечении с диагнозом «пневмония» ребенок находился девять дней. Утверждается, что врачами были «проведены лечебно-диагностические и лечебные мероприятия в полном объеме» и пациент был выписан с улучшениями. Кроме того, во время лечения при диагностических процедурах подозрений на туберкулез обнаружено не было.