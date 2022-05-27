Адвоката Макаренко из Уфы оштрафовали на 40 тысяч рублей за значок «Нет…*»

Как сообщал Mkset, 7 марта адвокат прогулялся по центру Уфы со значком с надписью «Нет…», за что и был задержан полицией. На Сергея Макаренко составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан). Однако рассмотревший дело Кировский районный суд Уфы не нашел состава правонарушения.