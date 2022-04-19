Верховный суд Башкирии аннулировал решение райсуда по делу адвоката Сергея Макаренко

Отметим, задержали адвоката еще 7 марта на пересечении улиц Кирова и Ленина. Известно, что задержанию предшествовало обращение Макаренко к полицейскому. В частности, мужчина показал значок с надписью «Нет…»* и спросил можно ли с ним ходить — ответ был утвердительный, но уже через несколько минут адвокат был задержан.