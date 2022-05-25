Скандальному регоператору «по мусору» в Башкирии предъявили претензии

«Причина более чем веская. За последние два месяца регоператор регулярно нарушает графики вывоза твердых коммунальных отходов. Мусорные контейнеры переполнены, горы отходов лежат рядом с ними, от мусора исходит неприятный запах, все это вызывает возмущение жителей», — сообщил руководитель района.
Ильшат Вазигатов также сообщил, что в системе, где отслеживается вывоз ТБО, картина была идеальной. На фотографиях представали чистые контейнерные площадки. За два месяца было предоставлено 40 таких не соответствующих действительности отчетов.
«Свое недовольство по этому вопросу высказали главы сельских поселений, руководители ряда учреждений и организаций. Так дальше продолжаться не может», — заявил Ильшат Вазигатов.
В ближайшее время часть обязанностей регоператора муниципалитет возьмет на себя. Планируется провести субботник и освободить территорию от завалов.
Как сообщал Mkset, власти Башкирии намерены расторгнуть договор с регоператором, по вине которого муниципалитеты завалены мусором. Сама директор «Дюртюлимелиоводстрой» (обслуживает районы на северо-западе Башкирии и город Межгорье) Лилия Нугаева заявляла, что во всем виноваты субботники. Она сообщили, что во время уборки ветки, ботву и экскременты животных массово сваливали контейнеры. По ее мнению, вывозить такие отходы должны были муниципалитеты.