Скандальному регоператору «по мусору» в Башкирии предъявили претензии

Как сообщал Mkset, власти Башкирии намерены расторгнуть договор с регоператором, по вине которого муниципалитеты завалены мусором. Сама директор «Дюртюлимелиоводстрой» (обслуживает районы на северо-западе Башкирии и город Межгорье) Лилия Нугаева заявляла, что во всем виноваты субботники. Она сообщили, что во время уборки ветки, ботву и экскременты животных массово сваливали контейнеры. По ее мнению, вывозить такие отходы должны были муниципалитеты.