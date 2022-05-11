Виноваты субботники: регоператор в Башкирии объяснил, почему районы тонут в мусоре

«По закону собранный на них мусор должны вывозить муниципалитеты. Но они этого не делают, а складывают всё на ближайшую контейнерную площадку ТКО. В результате количество отходов в городах и районах увеличилось в четыре раза! По нашим данным, на полигоны ТКО этот мусор не поступал, нам заявки на вывоз его не направляли, а значит, все это свалено на контейнерные площадки городов и районов. Это серьезное нарушение, поэтому дальше мы будем обращаться в прокуратуру, чтобы пресечь такое безобразие», — отметила она.