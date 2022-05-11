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Виноваты субботники: регоператор в Башкирии объяснил, почему районы тонут в мусоре

11 мая 12:27
Фото: vk.com
Компания «Дюртюлимелиоводстрой», с которой власти собрались расторгнуть соглашение на управление ТКО, заявила, что огромную помойку сейчас можно найти в любом городе.

До 8 мая в республике проходили экологические субботники, и контейнеры завалили ветками и мусором, заявила директор организации Лилия Нугаева телеграм-каналу «Аспекты».

«По закону собранный на них мусор должны вывозить муниципалитеты. Но они этого не делают, а складывают всё на ближайшую контейнерную площадку ТКО. В результате количество отходов в городах и районах увеличилось в четыре раза! По нашим данным, на полигоны ТКО этот мусор не поступал, нам заявки на вывоз его не направляли, а значит, все это свалено на контейнерные площадки городов и районов. Это серьезное нарушение, поэтому дальше мы будем обращаться в прокуратуру, чтобы пресечь такое безобразие», — отметила она.

Лилия Нугаева сообщила, что мусор, который собирают во время экологических субботников (ветки, ботва, сухая трава, древесные остатки, экскременты животных) не входит в категорию твердых коммунальных отходов. Кроме того, она отметила, что Кумертау отнесли к зоне ответственности оператора по ошибке. Компания обслуживает районы на северо-западе Башкирии и город Межгорье.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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