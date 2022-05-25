Правительство Башкирии и Сбербанк подписали план сотрудничества на 2022–2023 годы

С конца февраля банк принял более 3 тысяч решений по кредитным программам поддержки бизнеса и населения Башкортостана на совокупную сумму 16 млрд рублей. За 4 месяца 2022 года в республике Сбербанк выдал ипотечных кредитов на сумму более 2,3 млрд рублей, более 1 тысячи семей улучшили свои жилищные условия, а потребительских кредитов выдано на сумму более 1,7 млрд рублей для 18 тысяч жителей региона. Премьер-министр отметил, что в настоящее время активно обсуждается реализация проекта по строительству межвузовского кампуса.