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Правительство Башкирии и Сбербанк подписали план сотрудничества на 2022–2023 годы

25 мая 07:59
Фото: 1MI
Премьер-министр Правительства Башкирии Андрей Назаров и Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на ближайшие два года.

Также стороны обсудили развитие финансового сектора региона и перспективы реализации новых проектов с участием банка.

— Для нас большая честь сотрудничать с республикой. Высокие результаты совместной работы помогают бизнесу и жителям получать новые возможности, — рассказал Дмитрий Суховерхов.

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка, отметил, что на территории Башкортостана расположено более 400 офисов Сбербанка, 241 из них оборудованы для маломобильных групп населения. Кроме того, в республике у Сбербанка самая большая сеть устройств самообслуживания — 1452 устройства.

В ходе встречи было отмечено, что Сбербанк примет участие в финансировании проектов в рамках концессионных соглашений в образовании, здравоохранении, в сфере твердых коммунальных отходов, теплоснабжении, туризме и других сферах, в том числе в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и благоустройстве объектов, приуроченных к празднованию 450-летия основания Уфы.

С конца февраля банк принял более 3 тысяч решений по кредитным программам поддержки бизнеса и населения Башкортостана на совокупную сумму 16 млрд рублей. За 4 месяца 2022 года в республике Сбербанк выдал ипотечных кредитов на сумму более 2,3 млрд рублей, более 1 тысячи семей улучшили свои жилищные условия, а потребительских кредитов выдано на сумму более 1,7 млрд рублей для 18 тысяч жителей региона. Премьер-министр отметил, что в настоящее время активно обсуждается реализация проекта по строительству межвузовского кампуса.

— Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию мы не отказались от планов по развитию республики. До 2024 года планируем построить ряд значимых объектов. Мы настроены развивать новые направления сотрудничества. И готовы их всесторонне обсуждать, — подчеркнул Андрей Назаров.

#Новости#Сбербанк#Андрей Королев#Общество
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