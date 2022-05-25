Как не прогадать с ипотекой?

Если же у вас ещё нет детей или ваши дети родились раньше 2018 года, не стоит расстраиваться, для вас ГК «Первый Трест» также предлагает 2 заманчивых варианта. Вы можете оформить ипотеку под 2% на первые 2 года выплат, а с 3 года процентная ставка по ипотеке составит 8,7% годовых. При этом правила программы предусматривают: первоначальный взнос от 15%, максимальную сумму кредита 6 млн рублей и срок ипотеки до 30 лет. Либо выбрать вариант с фиксированной ставкой 5,5% на весь срок ипотеки, где максимальный срок ипотеки составит 20 лет.