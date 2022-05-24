Власти потратят 13 миллионов на содержание территорий пяти министерств республики

Стоимость контракта составляет 13 420 000 рублей, что в перечёте на каждое из ведомств составляет порядка 2,6 миллиона в год. Примечательно, что затраты на эти цели не превышают уровень прошлого года. Срок оказания услуг продлится в период c 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г.