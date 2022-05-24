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Власти потратят 13 миллионов на содержание территорий пяти министерств республики

24 мая 11:56
Фото: 1MI
Уровень расходов на уход и содержание зелёных посадок и инфраструктуры на территории пяти республиканских министерств остался на уровне прошлого года, гласят данные конкурса на портале госзакупок.

Власти Уфы намерены выделить свыше 13 миллионов рублей на содержание территорий, прилегающих к пяти правительственным зданиям в башкирской столице. Об этом гласят данные на портале госзакупок.

Речь идёт о зданиях пяти министерств. В числе которых Минкульт, Минздрав, Минобр, Минэкологии и Минземлеимущества республики.

Стоимость контракта составляет 13 420 000 рублей, что в перечёте на каждое из ведомств составляет порядка 2,6 миллиона в год. Примечательно, что затраты на эти цели не превышают уровень прошлого года. Срок оказания услуг продлится в период c 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г.

Сообщается, что подрядчику необходимо будет заниматься уходом за деревьями, газонами и цветниками на территории госучреждений. Также ему придётся содержать и ухаживать за пешеходными дорожками и другими объектами окружающей здание городской инфраструктуры.

Также к числу прочих работ, которые необходимо будет выполнить подрядчику, также относятся уборка мусора, вывоз снега, содержание автопаркингов и другое.

Отдельно стоит отметить, что облагораживаемые территории министерств являются точками городского притяжения или находятся на пути маршрутов для прогулок уфимцев.

#Новости#Азамат Нухов#Экономика
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