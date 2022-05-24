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В Уфе местные жители наткнулись на мину среди металлолома

24 мая 11:57
Фото: Управление Росгвардии Башкирии
Сообщение о потенциально опасной находке поступило сотрудникам группы разминирования ОМОН управления Росгрардии по Башкирии, о чем стало известно 24 мая.

Страшную находку уфимец обнаружил 23 мая среди металлолома в пункте его приема в Уфе. О потенциально опасном для жизни и здоровья предмете он сообщил в спецслужбы, которые и направили информацию группе разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Башкирии.

Находка оказалась миной, однако к счастью учебной. Как выяснилось и опасности она не представляла. Однако в ведомстве напомнили, что подобные находки могут быть и крайне опасны. В случае обнаружения предметов, которые внешне напоминают нечто взрывоопасное, например снаряд, мину или же гранату необходимо незамедлительно передать информацию о находке правоохранителям.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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