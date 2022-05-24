В отношении «Фармленда» могут возбудить уголовное дело за вред дому-памятнику

Управление по охране объектов культурного наследия Башкирии обследовало памятник «Доходный дом Капкаева» в Уфе, где во время ремонта были разрушены межкомнатные стены. В ведоимстве пришли к выводу, что собственник, выкупивший помещения на первом этаже, нарушил законодательство.
«Установлено, что акционерным обществом «Фармленд» были организованы строительно-ремонтные работы без разрешительной документации, согласованной и выданной Башкультнаследием», - сообщили в ведомстве.
В подвале памятника архитектуры специалисты обнаружили трещины и проседание пола, отметили ветхость деревянных перекрытий и балок, а также осыпание штукатурки.
По итогам проверки компании выдали предостережение о недопустимости нарушения требований об охране памятников. Кроме того, Башкультнаследие направило в республиканское МВД материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о повреждении объекта культурного наследия.
Ведомство планирует заявить иск в суд о принуждении АО «Фармленд» в срочном порядке провести противоаварийные работы, в дальнейшем разработать проектную документацию и провести реставрацию здания, согласовав работы со специалистами.
«Нами также будут заявлены обеспечительные меры, направленные на приостановление проводимых работ, запрет регистрации сделок в Росреестре. Учитывая вред, причиненный памятнику, созданную угрозу жизни и здоровью жителей дома, не исключено, что Башкультнаследие выступит с инициативой изъятия помещений, принадлежащих нерадивому собственнику. Ситуация находится на особом контроле», – сообщил замруководителя Башкультнаследия Айнур Фархиев.
Как сообщал mkset, компания «Фармленд» выкупила помещения на первом этаже одного из подъездов дома и начала ремонтные работы. Были снесены внутренние стены, в результате перекрытия между первым и вторым этажом (где расположены три жилые квартиры) провисли. Жильцы этих помещений опасаются, что пол под их ногами может обрушиться в любой момент.