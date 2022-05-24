В отношении «Фармленда» могут возбудить уголовное дело за вред дому-памятнику

Как сообщал mkset, компания «Фармленд» выкупила помещения на первом этаже одного из подъездов дома и начала ремонтные работы. Были снесены внутренние стены, в результате перекрытия между первым и вторым этажом (где расположены три жилые квартиры) провисли. Жильцы этих помещений опасаются, что пол под их ногами может обрушиться в любой момент.