С сегодняшнего дня и до конца осени перекроют популярную улицу в центре Уфы

Все лето и всю осень 2022 года одна из основных улиц в самом центре Уфы будет лишь наполовину доступна для автомобилистов. Речь идет об улице Пушкина, точнее об ее участке ограниченной улицами Аксакова и Цюрупы. В данный участок, отметим, входит и Советская площадь, которая в очередной раз реконструируется. Напомним, что не так давно, как выяснили горожане, лужи на пешеходном переходе на Советской площади не доходят до ливневок.