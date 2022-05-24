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С сегодняшнего дня и до конца осени перекроют популярную улицу в центре Уфы

24 мая 08:15
Фото: 1MI
Уже закрыт участок улицы Пушкина, ограниченный улицами Аксакова и Цюрупы, сообщили в мэрии Уфы 24 мая.

Все лето и всю осень 2022 года одна из основных улиц в самом центре Уфы будет лишь наполовину доступна для автомобилистов. Речь идет об улице Пушкина, точнее об ее участке ограниченной улицами Аксакова и Цюрупы. В данный участок, отметим, входит и Советская площадь, которая в очередной раз реконструируется. Напомним, что не так давно, как выяснили горожане, лужи на пешеходном переходе на Советской площади не доходят до ливневок.

Ремонт дороги который обойдется в 124 миллиона рублей будет происходить так — половина проезжей части будет закрыта во время фрезерования, укладки выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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