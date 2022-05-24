Правительство России определило концессионера для строительства кампуса в Уфе

Известно, что межвузовский кампус Евразийского научно-образовательного центра возведут в Уфе на южном склоне Белой. Проект реализуется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды «Наука и университеты». Так, сумма инвестиций в проект оценивается в 18 миллиардов рублей, из которых 10,8 миллиарда рублей, по информации правительства Башкирии, поступят из федерального бюджета.