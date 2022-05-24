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Башвоенкомат объяснил причину рассылки приглашений на сборы в Башкирии

24 мая 04:18
Фото: 1MI
Какую работу ведет военкомат и имеет ли она связь с мобилизацией, рассказали изданию «Башинформ» в Башвоенкомате 23 мая.

Причины, по которым в Башкирии мужчины в возрасте до 49 лет, кроме многодетных отцов и судимых граждан, получают в мессенджерах сообщения с просьбой явиться в военкомат, раскрыли в Башвоенкомате. Примечательно, что приходят такие сообщения лишь военнообязанным гражданам.

Как оказалось, с мобилизацией данные сборы ничего общего не имеют, а являются плановым мероприятием по комплектации Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащими-контрактниками. Уточнил изданию начальник отделения по работе с гражданами Башквоенкомата Рамиль Багаутдинов и то, что пополняется комплектация контрактников и мужчинами, которых призывают также и из запаса.

Эту работу Башвоенкомат ведет совместно с пунктом набора по контракту. Военнообязанных приглашают в военкоматы по месту жительства, в том числе и по телефону.Рамиль Багаутдинов

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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