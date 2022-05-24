Башвоенкомат объяснил причину рассылки приглашений на сборы в Башкирии

Как оказалось, с мобилизацией данные сборы ничего общего не имеют, а являются плановым мероприятием по комплектации Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащими-контрактниками. Уточнил изданию начальник отделения по работе с гражданами Башквоенкомата Рамиль Багаутдинов и то, что пополняется комплектация контрактников и мужчинами, которых призывают также и из запаса.