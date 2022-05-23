Радий Хабиров рассказал о поездке в Узбекистан за 20 миллионов рублей

— У нас неплохие бизнес контакты и инвестиции идут по линии Наманганского предприятия. Они уже в Благовещенск инвестируют, вот с ними надо работать. Есть предложение и у Самаркандских коллег. Я считаю, что мы нащупали очень интересную точку. Таким образом мы открываем двери для нашего бизнеса и соответственно для бизнеса узбекского мы открывает двери у нас. Радий Хабиров.