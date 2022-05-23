Радий Хабиров рассказал о поездке в Узбекистан за 20 миллионов рублей

Сегодня, 23 мая, на оперативном совещании в ЦУРе Радий Хабиров рассказал об итогах поездки башкирской делегации в Узбекистан. Так, по словам главы региона, это была самая большая бизнес-миссия, в частности, в страну приехало 96 предпринимателей.
Кроме того, сообщается, что по итогам будет создана рабочая группа и разработана дорожная карта, где будут заложены вопросы экономики, культуры и спорта.
— У нас неплохие бизнес контакты и инвестиции идут по линии Наманганского предприятия. Они уже в Благовещенск инвестируют, вот с ними надо работать. Есть предложение и у Самаркандских коллег. Я считаю, что мы нащупали очень интересную точку. Таким образом мы открываем двери для нашего бизнеса и соответственно для бизнеса узбекского мы открывает двери у нас. Радий Хабиров.
Ранее, мы сообщали, что экономист нашел несостыковку в перелете главы Башкирии в Узбекистан за 20 млн рублей. В частности, специалист указал, что даты, указанные на портале госзакупок, не сошлись с фактическими.