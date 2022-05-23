На Кубке Анатолия Рахлина в рамках SPIEF Sport Week выступят дзюдоисты из 7 стран

«Если бы сегодня отец увидел эти соревнования, уровень развития дзюдо в Петербурге, уровень команды его родного клуба „Турбостроитель“, он бы оценил, — выразил уверенность глава федерации. — Для своих подопечных он был педагогом, воспитателем, отцом. Помимо тренировок, он воспитывал такие качества, как дружба и честность, растил крепких духом людей, учил верить в себя, гнуться, но не ломаться ни при каких жизненных обстоятельствах».