Хабиров заявил, что правила выплат с 3 до 7 и с 8 до 17 лет «не до конца объяснили»

На оперативке в правительстве Башкирии Радий хабиров прервал доклад Елены Прочаковской по статистике в Инцидент-менеджменте и предложил остановиться на теме детских выплат. Комментарий по теме он попросил у Лиры Игтисамовой, которая не так давно стала курирующим сферу здравоохранения и социальных вопросов заместителем премьер-министра.