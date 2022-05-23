Банк России заявил о замедлении роста цен на непродовольственные товары в Башкирии

Наряду с этим эксперты отмечают рост региональной инфляции в прошлом месяце с 19,5% до 20,1%. Так, в отношении продовольственных товаров он составил до 21,9%, в секторе услуг — до 11,1%. Объясняется это тем, что в России из-за введения ряда санкционных мер со стороны других стран были нарушены установившиеся ранее производственно-логистические цепочки. Также в числе факторов, на это повлиявших, рост издержек производителей и поставщиков товаров и услуг.