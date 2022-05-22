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Радий Хабиров опять провел выходной в семейном путешествии с супругой по Башкирии

22 мая 11:36
Фото: телеграм Радия Хабирова
На этот раз глава Башкирии и его жена побывали в геопарке “Торатау”, фото оттуда Хабиров опубликовал у себя в телеграм-канале 22 мая.

Радий Хабиров уже не в первый раз предпочитает проводить уикэнд с семьей в туристических местах Башкирии. На этот раз он со своей супругой Каринэ посетил геопарк “Торатау” и поделился с подписчиками фотографией на фоне шихана. Отметим и тот факт, что досье на включения геопарка “Торатау” в список Всемирного наследия ЮНЕСКО было уже в ноябре прошлого 2021 года.

Неудивительно, что обновленный геопарк пришелся по нраву главе Башкирии. Ведь тогда же в ноябре прошлого года Радий Хабиров в своих соцсетях сообщал о том, что в Башкирии на развитие геопарков «Торатау» и «Янган-Тау» выделили миллиард рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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