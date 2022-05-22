Радий Хабиров опять провел выходной в семейном путешествии с супругой по Башкирии

Радий Хабиров уже не в первый раз предпочитает проводить уикэнд с семьей в туристических местах Башкирии. На этот раз он со своей супругой Каринэ посетил геопарк “Торатау” и поделился с подписчиками фотографией на фоне шихана. Отметим и тот факт, что досье на включения геопарка “Торатау” в список Всемирного наследия ЮНЕСКО было уже в ноябре прошлого 2021 года.