mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава Башкирии и мэр Уфы провели тест-драйв качели в парке Кашкадан в Сипайлово

22 мая 04:41
Фото: телеграм-канал "Подслушано в Башкирии"
Открытие реконструированного парка в Сипайлово должно состояться уже 12 июня.

В субботу 21 мая мэр Уфы Ратмир Мавлиев и глава Башкирии Радий Хабиров посетили парк Кашкадан в уфимском Сипайлово, реконструкция которого должна завершиться менее чем через месяц. Помимо осмотра уже выполненных работ они попробовали некоторые конструкции в деле — покачались на качелях.

Радий Хабиров в своем телеграм-канале назвал и точную дату открытия, которая раньше озвучивалась как приблизительная, но на нее очень рассчитывали, так как 12 числа отмечается не только День России, но и день города Уфы. Именно в парке Кашкадан намереваются провести немало праздничных мероприятий.

Глава Башкирии анонсировал, что в парке появится музыкальный фонтан, облагороженное озеро, где можно смело купаться, рестораны и не исключил, что кто-то из бизнес-сообщества соберется открыть на территории яхт-клуб.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48