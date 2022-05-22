Глава Башкирии и мэр Уфы провели тест-драйв качели в парке Кашкадан в Сипайлово

Радий Хабиров в своем телеграм-канале назвал и точную дату открытия, которая раньше озвучивалась как приблизительная, но на нее очень рассчитывали, так как 12 числа отмечается не только День России, но и день города Уфы. Именно в парке Кашкадан намереваются провести немало праздничных мероприятий.