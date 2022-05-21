По Караидельскому району Башкирии начал курсировать «Поезд здоровья»

Мобильные лечебно-диагностические лаборатории — так называемые «поезда здоровья», организованные в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», будут курсировать по Башкирии до сентября этого года в разных районах. В рамках этих выездов любой желающий может бесплатно пройти обследование. В 2021 году подобные акции показали свою эффективность особенно в удаленных от райцентров населенных пунктах, жителям которых не всегда удобно добираться до центральной больницы.