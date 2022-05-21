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По Караидельскому району Башкирии начал курсировать «Поезд здоровья»

21 мая 07:40
Фото: 1MI
В регионе возобновилась прошлогодняя акция, благодаря которой любой желающий может бесплатно пройти медобследование.

Мобильные лечебно-диагностические лаборатории — так называемые «поезда здоровья», организованные в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», будут курсировать по Башкирии до сентября этого года в разных районах. В рамках этих выездов любой желающий может бесплатно пройти обследование. В 2021 году подобные акции показали свою эффективность особенно в удаленных от райцентров населенных пунктах, жителям которых не всегда удобно добираться до центральной больницы.

За консультацией узких специалистов по Караидельскому району выстраиваются целые очереди. 16 мая 2022 года поезд здоровья побывал в деревне Подлубово, далее выехал в село Артакуль, в последующие дни вплоть до пятницы посетит деревни Старооткустино, Тайкаш, Красный Урюш. На базе комплекса оперативно можно сдать анализы крови, пройти ЭКГ, флюорографию, маммографию, измерение внутриглазного давления, получить консультацию терапевта, кардиолога, гинеколога и других специалистов.

— Основная цель работы специалистов на таких диагностических лабораториях — повышение доступности диагностической помощи и раннее выявление хронических заболеваний среди населения. За день врачи готовы принять до 150 пациентов, — прокомментировал замглавврача Караидельсой ЦРБ Айрат Галимзянов.

Напомним, в 2021 году специалисты курсировали по 6 направлениям, охватывающим всю Башкирию. За время проведения врачи приняли 75496 пациентов.

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